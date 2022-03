Mondial : un joueur clé du Cercle repris en sélection pour les barrages

Les Groen & Zwart que beaucoup voyaient lutter contre la relégation, sont aujourd'hui en course dans le haut de tableau.

L'un des joueurs clés du Cercle de Bruges, Rabbi Matondo, n'est pas innocent aux solides prestations du club.

Le joueur de 21 ans a marqué neuf fois cette saison et la performance du jeune prêté par Schalke 04 n'est pas non plus passée inaperçue dans son pays, où il a été sélectionné avec l'équipe nationale du Pays de Galles.

Robert Page a appelé Rabbi Matondo pour le match de barrage contre l'Autriche du 24 mars. Le vainqueur de ce match affrontera ensuite le vainqueur d'Écosse-Ukraine, avec à la clé, un billet pour la Coupe du monde au Qatar.