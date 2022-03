Philippe Clément déjà sous pression à Monaco: "Je vois l'Antwerp essayer d'aller le chercher"

Une dizaine de semaines après son arrivée sur le Rocher, Philippe Clément est déjà sur la corde sensible.

Après des passages très réussis à Waasland-Beveren, Genk et au Club de Bruges, Philippe Clément est confronté à la situation la plus difficile de sa carrière d'entraîneur. Arrivé au début du mois de janvier à Monaco après les prestations décevantes de l'équipe sous Nico Kovac, l'entraîneur de 47 ans avait pour objectif de rapprocher Monaco des quatre premières places en championnat, de remporter la Coupe de France ainsi que de vivre la plus longue campagne européenne que possible. Mais fort est de constater qu'on en est loin. Monaco a été éliminé de la Coupe de France aux tirs au but à Nantes, n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de championnat et, cerise sur le gâteau de très mauvaise qualité, a été éliminé cette semaine en Europa League par Braga, quatrième du championnat portugais.

La question semble donc légitime: combien de temps Philippe Clément va-t-il encore rester à la tête de l'équipe qui compte dans son effectif des éléments tels que Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouameni? Cette question, Johan Boskamp y a répondu dans Het Belang van Limburg. "La presse française commence à sa plaindre et à lui mettre la pression. Ils pensent qu'il n'a pas fait progresser l'équipe, et que Monaco a toujours les mêmes problèmes qu'en 2021. Je ne sais pas exactement pour combien de temps il a signé, mais ça ne sent clairement pas bon pour lui. Il doit s'habituer à cette situation qui est nouvelle pour lui. Quoi qu'il arrive, je pense qu'un club du top belge aura toujours une place pour lui. Je vois bien l'Antwerp tenter le coup prochainement."