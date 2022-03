Serie A : Un doublé de Victor Osimhen sauve le Napoli !

Naples était mal embarquée à domicile contre Udine, mais a pu compter sur son buteur nigérian pour le tirer d'un mauvais pas.

Le Napoli est plus que jamais fermement accroché dans la roue de l'AC Milan en Serie A, et peut remercier pour cela son artilleur en chef, Victor Osimhen. Ce samedi, Naples était en effet mené à domicile par l'Udinese (14e de Serie A), sur un but de Gerard Deulofeu (22e, 0-1), et il a fallu attendre la seconde période pour que le Nigérian sorte de sa boîte.

Rapidement, au retour des vestiaires, l'ancien carolo a retourné la situation : deux buts, aux 52e et 63e minutes de jeu, ont offert la victoire aux Partenopei (2-1). Udine s'est ensuite retrouvée réduite à 10 après l'expulsion de Mari (82e), et ne retrouvera pas le chemin des filets. Dries Mertens a bien participé à cette seconde période réussie puisque le Diable Rouge est entré à la pause.