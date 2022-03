Felipe Saad nommé coordinateur technique à l'Olympique de Marseille

L'ancien défenseur de Lorient ou encore de Strasbourg avait pris sa retraite de joueur en 2020.

Felipe Saad a annoncé ce mardi avoir été promu au poste de coordinateur technique de l'Olympique de Marseille. Il occupera notamment la fonction de Loans Manager, correspondant à la gestion du département des prêts.

"Après 8 mois dans le staff professionnel en tant que traducteur et observateur des adversaires, je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance dans ce nouveau poste de Coordinateur Technique avec notamment la fonction de Loans Manager. Merci à toutes les personnes qui me permettent d'apprendre au quotidien et qui me donnent l'opportunité de vivre cette passion effervescente dans le cœur du projet", a posté l'ancien joueur âgé de 38 ans sur son compte Twitter.