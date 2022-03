Blaise Matuidi n'est pas pressé de retrouver un club

Le médian est libre depuis son départ de l'Inter Miami le mois dernier.

Un temps annoncé dans le viseur de son club formateur, Troyes, Blaise Matuidi (34 ans) ne semble pas pressé, ni même obsédé à l’idée de reprendre. "Il n’est pas question que je dise que je vais arrêter. Je me maintiens en forme et je me laisse le temps de voir les choses venir", a prévenu le milieu de terrain lors d’un entretien avec le magazine So Foot.

Le champion du monde profite de son temps libre pour développer d’autres activités, loin du football et a d'ailleurs lancé un fonds d'investissement, baptisé "Origins". Un business qui ne l’empêchera pas de performer selon ses dires. "Actuellement Kevin Durant (le basketteur, ndlr) joue tous les deux jours avec son club de Brooklyn et il est très performant. Pourtant, c’est aujourd’hui l’une des figures mondiales du business, notamment dans le monde de la tech' (…) Rien ne t’empêche d’entreprendre et d’être performant", a conclu Matuidi.