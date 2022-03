Les Étalons "honorés" d'avoir affronté la Belgique : "Une expérience positive pour notre jeune groupe"

Le Burkina Faso aura livré un début de match de qualité, avant de sombrer après les deux buts belges. Présents en conférence de presse, Hervé Koffi et Bertrand Traoré ont conservé le positif.

Avant eux, le sélectionneur des Étalons, Oscar Barro, en poste à titre intérimaire, s'est exprimé concernant le match assez compliqué du Burkina Faso. "C'est une jeune équipe, en construction. Tactiquement, le bloc était bien en place et nous aurions même pu marquer un but. Mais mes jeunes joueurs ont alors sombré dans la facilité et pris deux buts sur les premières occasions adverses", regrette-t-il. "Je tire de bons enseignements de ces matchs. C'était la première fois pour ces joueurs qu'ils pouvaient se frotter à un tel adversaire. Cela doit permettre aux aînés d'apprendre à mieux accompagner les jeunes. C'est une équipe avec des individualités fortes, nous y croyons".

Hervé Koffi, lui, ne le cachait pas : "C'est un match que tout le monde, surtout moi, avait envie de jouer". Le portier burkinabé, cependant, n'a presque pas eu de travail, sauf sur quelques centres. "On a essayé de frustrer la Belgique jusqu'à la fin, on a réussi par moments à jouer le jeu qu'on voulait. Malheureusement, on a aussi vu qu'il nous restait beaucoup de travail et beaucoup de choses à améliorer", concède le gardien de but du Sporting Charleroi.

C'était un vrai honneur pour le Burkina Faso

Même discours chez le capitaine, Bertrand Traoré, lucide. "C'était un vrai honneur pour nous d'affronter la Belgique. Cela faisait longtemps que le Burkina espérait affronter une équipe de ce calibre. Nous n'avons pas été ridicules, nous avons montré un bon visage. Mais le score et le déroulement du match montrent qu'il y a du travail. C'est une période de transition", estime l'attaquant. "Il y a des troubles internes à la fédération, des incertitudes, ce n'est pas un contexte évident. Mais il y a des enseignements à tirer pour continuer à progresser et voir ce que l'avenir nous réserve".