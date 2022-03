Malines prolonge un jeune formé au club : "Il prouve qu'avec la bonne mentalité on peut bien progresser"

Le Kavé réalise une bonne saison et est toujours en course pour les play-offs.

Septième de JPL, Malines espère toujours accrocher les play-offs.

Toutefois, le Kavé garde également un oeil sur la saison prochaine et espère rapidement s'assurer de la présence au club de cadres tels Nikola Storm, Rob Schoofs ou même son entraîneur Wouter Vrancken la saison prochaine.

Une chose est déjà certaine, Alec Van Hoorenbeeck sera bien présent. Le défenseur de 23 ans était en fin de contrat, et vien d'être prolongé jusqu'en 2026 : "Alec prouve qu'avec la bonne mentalité, on peut bien progresser. Il a une excellente condition et il peut encore progresser chez nous", a déclaré le directeur technique Tom Caluwé.

Van Hoorenbeeck est un jeune produit du club, qui a eu et reçu le temps de se développer. Il avait fait ses armes en prêt au KSK Heist puis à Helmond Sport (Pays-Bas) la saison dernière. De retour en Belgique, il a reçu sa chance et l'a saisie.