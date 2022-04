Gareth Bale vers un retour inattendu au Pays de Galles ?

Et si le joueur, complètement barré au Real, se préparait pour le Mondial en allant chercher du temps de jeu au pays ?

S'il est sûr que Gareth Bale, comme il l'a d'ailleurs annoncé il y a peu, ne prolongera pas au Real et quittera le club à l'issue de la saison, il s'agit de savoir où il décidera de poursuivre sa carrière.

Cette semaine, il a été rapporté par plusieurs médias que Bale pourrait opter pour un contrat à court terme ailleurs, une fois son contrat avec le Real terminé.

Tandis que Tottenham croit en un nouveau retour du joueur, Cardiff City s'est mis à espèrer qu'il tente l'expérience galloise afin de se préparer pour la Coupe du monde.

Mais selon The Sun, le plus gros obstacle serait le salaire colossal du joueur, qui est tout simplement le mieux payé de LaLiga avec plus de 600.000 euros par semaine.