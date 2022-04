Lille est frustré après le nul face à Bordeaux : "C'était tendu dans le vestiaire"

Saison difficile pour le champion en titre.

Lille voulait profiter de la réception de la lanterne rouge Bordeaux pour se rapprocher de la 5e place, occupée désormais par Nice après son nul face à Rennes. C'est loupé. Malgré 22 tirs au but, les Dogues n'ont pas trouvé la faille (0-0).

Une contre-performance qui a eu comme effet de frustrer les joueurs et même de créer des tensions entre eux. "C’était tendu dans le vestiaire", a expliqué le capitaine José Fonte après le match dans des propos relayés par Foot Mercato. "C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux."

"C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile. On a besoin de gagner le prochain match", a-t-il ajouté.

"On va se concentrer sur cet objectif, prendre les trois points. Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire. On peut seulement gagner contre Angers, ce qui nous permettrait d’oublier ce match."