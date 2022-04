Gros coup dur pour Arsenal : Kieran Tierney va manquer la fin de saison

Arsenal a communiqué que son latéral gauche Kieran Tierney (25 matchs, 1 but et 3 assists cette saison) devrait probablement manquer la fin de la saison.

"Kieran a ressenti une gêne après une séance d'entraînement le jeudi 31 mars. D'autres examens ont confirmé que Kieran s'était endommagé le genou gauche. Une consultation spécialisée a eu lieu mardi et, à la suite de nouvelles discussions avec Kieran et notre équipe médicale, il a été décidé que Kieran devait être opéré du genou. Cette procédure aura lieu à Londres dans les prochains jours", explique le communiqué.

Le joueur avait été laissé sur la touche pour le match de ce lundi face à Crystal Palace. Le club a également communiqué que Thomas Partey, qui a cédé sa place lors de la défaite (3-0) d'hier, "avait aggravé" une blessure à la cuisse droite.

Enfin, le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu, touché au mollet gauche depuis le 1er janvier, ne reprendra pas l'entraînement collectif avant le match contre Southampton du 16 avril.

Wishing you all the best in your recovery, KT



We'll be with you every step of the way and we know you'll be back stronger 💪



❤️ @KieranTierney1 pic.twitter.com/n7ezLdfo2j