La Louvière Centre a été broyée au FC Liège : "Ce fut la débâcle"

Malgré la descente officialisée la semaine dernière, Jean-Michel Meo et ses troupes voulaient profiter de cette fin de saison pour prouver qu'ils avaient leur place en Nationale 1. Malheureusement pour eux, ils se sont pris une déculottée au FC Liège (10-0).

La Louvière Centre a été broyée au FC Liège ce mercredi soir. Les Loups se sont rapidement retrouvés à dix à cause d’une exclusion rapide de Prosper Luhaka suite à un tacle fautif en tant que dernier homme. "On savait que ce ne serait pas évident à l'avance, mais l'exclusion a précipité les choses même si à 1-0, cela n'était pas encore trop dramatique. Des équipes ont déjà fait un résultat à dix. L'objectif était de tenir jusqu'à la mi-temps, mais ce deuxième but est tombé puis mes joueurs étaient abattus. Ensuite, le troisième et le quatrième sont arrivés rapidement, et ce fut la débâcle", a confié Jean-Michel Meo à l'issue de la rencontre.

"À un moment donné, il faut avoir de l'orgueil"

Le coach des Loups a fait passer un message à la pause. "À un moment donné, il faut avoir de l'orgueil. Ne pas en avoir, c'est triste. Voilà ce que j'ai dit à mes troupes dans les vestiaires à la mi-temps. Nous venions de faire deux bons matchs à Tirlemont et au Patro. Et ce mercredi, c'est un jour sans total. Et contre Liège, ça se paie cash. Si l'équipe était résignée avant de venir à Rocourt ? Non, nous voulions prendre des points. Nous sommes condamnés à descendre, mais nous ne voulons pas être la lanterne rouge et visons l'avant-dernière place du classement. Nous devons aussi préparer l'avenir avec nos plus jeunes joueurs et leur permettre de goûter à la N1. Il reste quatre matchs, ce serait bien d'aller chercher une ou deux victoires", a conclu l'entraîneur de La Louvière Centre.