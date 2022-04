Lyon sur un joueur de Nantes

Le Nantais de 24 ans réalise une bonne saison. Les Gones pourraient tenter de l'attirer.

Selon les informations de Foot Mercato, Ludovic Blas (24 ans) intéresse l'Olympique Lyonnais. Auteur de sa meilleure saison, avec 13 buts et 3 passes décisives, le milieu de terrain confirme enfin les grandes promesses qui reposaient en lui lors de son arrivée en terres nantaises en 2019. Les Gones et leur cellule de recrutement gardent un oeil sur le joueur qu'ils avaient déjà pisté en 2016 à l'époque où il était à Guingamp. Seulement, le prix demandé par Nantes pour le Français, sous contrat jusqu'en 2024, de plus de 15 millions d'euros, aurait de quoi calmer les ardeurs des dirigeants rhodaniens. Mais pas celles de Newcastle United, qui le suivent également...