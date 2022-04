Match décisif à venir pour Dortmund et ses Diables : "Rester vigilants et attentifs"

Le BVB n'a plus droit à l'erreur.

Sèchement battu ce week-end face à Leipzig (1-4), le Borussia Dortmund a perdu des plumes dans la course au titre et sont désormais à 11 points du Bayern, qui caracole en tête de Bundesliga. Autant dire que si les coéquipiers de Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier veulent encore y croire un instant, il va falloir viser le sans-faute jusqu'à la fin de l'année. Cela passera par une victoire dès ce vendredi, face à Stuttgart.

En conférence de presse, dans des propos repris par les médias du club, le coach du BVB Marco Rose a préfacé cette importante rencontre. "Nous devons rester vigilants et attentifs. Nous ressentons les séquelles du match de Leipzig et nous voulons réagir demain. Stuttgart a beaucoup de puissance en attaque, c'est une équipe qu'il faudra faire plier demain. Nous nous concentrons sur cela."

Rose fait confiance à ses joueurs, mais compte sur eux pour se rassurer et sortir une grosse prestation. "Ce sont mes garçons, il est important que je leur donne confiance, mais je dois aussi l'exiger. Je crois qu'en principe nous pouvons tenir nos promesses, mais nous devons aussi le faire. Pas seulement 20 minutes, mais régulièrement. Nous devons franchir un nouveau cap."

Niveau blessés, pas de nouvelles de Meunier, mais bien de Jude Bellingham et de la star Erling Haaland, de retour depuis quelques semaines. "Pas de grands changements par rapport au dernier match. Jude Bellingham n'a pas pu s'entraîner beaucoup, mais est attendu pour la dernière séance d'entraînement. La cheville d'Erling Haaland n'est pas parfaire, mais ça va."