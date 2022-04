Pep Guardiola pisté par une grande sélection nationale !

Orphelin de Tite après le Mondial, le Brésil ferait tout pour attirer l'actuel entraîneur de Manchester City.

Qui pour reprendre la sélection nationale après la Coupe du monde au Qatar ? Selon Marca, il ne s'agirait ni plus ni moins de Pep Guardiola. Déjà en 2018, après l'élimination face à nos Diables Rouges en quarts de finale du Mondial russe, la fédération s'était renseignée auprès de l'Espagnol, qui avait préféré continuer avec Manchester City. Mais avec le départ annoncé de Tite, les Auriverde sont revenus à la charge.

Des négociations auraient déjà lieu entre l'ancien coach du Barça et du Bayern et la fédération. L'on parle d'un contrat portant sur 4 ans, soit jusqu'après la Coupe du monde 2026, et d'un salaire de 12 millions d'euros par an. Sous contrat avec les Skyblues jusqu'en 2023 - où il touche 20 millions par an, Guardiola souhaite prendre un peu de repos par après et envisage la possibilité d'entraîner une sélection nationale. "Si une équipe nationale sera ma prochaine étape ? Oui", avait-il déclaré lors d'un évènement organisé par l'entreprise brésilienne XP Investimentos en août dernier.

Même s'il avait botté en touche après le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Sporting Portugal au micro de TNT Sports Brasil - "Le Brésil a de très bons entraîneurs brésiliens qui doivent entraîner la Seleção. Il existe de bons entraîneurs brésiliens. Le débat est clos", l'espoir est bel et bien présent dans le chef de la Selecao de voir un nouvel entraîneur de renom poser ses valises et son immense expertise.