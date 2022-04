Saliba chambre Payet après son but : "D'habitude, il ne met que des penaltys"

Le joueur de l'OM a inscrit un véritable bijou en Conference League.

Lors de la victoire (2-1) face au PAOK en quart de finales aller de Conference League, Dimitri Payet a repris directement un corner. Le ballon a fini sa course dans la lucarne et le Vélodrome à exulté. William Saliba, coéquipier du héros de la soirée à l'OM, l'a un peu chambré en conférence de presse d'après-match.

"Ca fait plaisir, c'est sûr que c'était un but magnifique. On est tous choqués. Ca fait un moment qu'il en avait pas mis comme ça. En ce moment, il ne met que des penaltys."

"On est contents pour lui et j'espère qu'il va nous en mettre encore comme ça."

"Il travaille, parce que comme je vous ai dit, il ne met que des penaltys en ce moment. Mais là ça va lui faire du bien et ça va lui donner de la confiance."

Le but résulte d'un ballon joué directement par Cengiz Under. "Oui, c'est travaillé. On a plusieurs combinaisons sur corner. Même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'Under mette à Payet, mais c'est rentré et on est tous contents pour lui."