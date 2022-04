Vente du PSG après la Coupe du Monde? Le club réagit !

Il ne se passe pas une semaine sans une rumeur à propos du PSG.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Selon El Chiringuito, le Qatar aurait décidé de vendre le Paris Saint-Germain à l'issue de la Coupe du monde 2022. La direction parisienne n'aura pas tardé à réagir à l'information. Contacté par RMC Sport, le club de la capitale “nie complètement et catégoriquement ces fausses nouvelles” et remet en cause la crédibilité de la source. “Ce n’est pas un hasard si cela vient d’un média espagnol bon marché.” Le Paris Saint-Germain n'a pas publié de communiqué officiel, mais cette mise au point va dans le sens de la sortie de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Bien que marqués par l'élimination des joueurs de Mauricio Pochettino contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les propriétaires qataris ne semblent pas décidés à se désengager du Paris Saint-Germain, un club dont QSI a la possession depuis l'été 2011.