La Louvière-Centre fixée concernant l'occupation du Tivoli

La situation de l'URLC est incertaine.

La Louvière-Centre est relégué de Nationale 1 en D2 ACFF et sera a priori pénalisé de trois points, n'ayant pas obtenu la licence nécessaire pour évoluer en N1. C'est ce que révèlent nos confrères de La Dernière Heure, qui précisent que le club devrait faire appel de cette demande et espère notamment profiter de la possible rétrogradation de l'Excel Mouscron pour rester au troisième échelon de notre football.

Bonne nouvelle cependant : après diverses réunions concernant l'avenir du club, un point a été éclarici, à savoir l'autorisation de continuer à occuper le Tivoli. L'URLC a été autorisée à y rester la saison prochaine, plutôt que de devoir retourner au Stade Raymond Dienne.