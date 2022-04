"Il n'y a pas à avoir de la pression"

Ce dimanche, le PSG recevra l'Olympique de Marseille.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain pour 66,5 millions d'euros, Achraf Hakimi (23 ans, 34 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) était attendu au tournant cette saison au vu du prix dépensé pour le recruter. Dans une interview à Téléfoot qui sera diffusée dimanche, le latéral droit parisien affirme toutefois ne pas ressentir de pression depuis le début de son aventure au PSG.

"Non, la pression, il n'y a pas à en avoir. On a des responsabilités en portant le maillot de Paris, parce que c'est un grand club, un club qui demande beaucoup d'exigence. Il faut avoir le courage de porter ce maillot et de jouer avec les meilleurs parce que c'est ton travail, ta passion, pour moi c'est ma passion et je crois que je n'ai pas la moindre pression. Je profite de ce que l'on fait, de ce que j'ai aujourd'hui", a confié l'international marocain.

Dans la capitale, Hakimi réalise une saison correcte malgré un rendement offensif en deçà des attentes par rapport à ses performances exceptionnelles sous le maillot de l'Inter Milan la saison dernière (7 buts et 11 passes décisives).