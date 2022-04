Seko Fofana fier d'avoir remporté les trois derbies : "On l'avait en travers de la gorge la saison dernière"

Cette saison, Lens n'a laissé aucune miette à Lille et s'est imposé comme la meilleur équipe nordiste ces derniers mois en remportant trois derbies : deux en championnat et un en Coupe.

Trois derbies, trois victoires. Une immense fierté pour le milieu de terrain lensois Seko Fofana (26 ans, 35 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison).

"On voulait prendre du plaisir ensemble et gagner et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui. On l'a fait trois fois et on peut être très heureux. Ce matin en arrivant au centre d'entraînement, on a vu les supporters nous attendre, mettre des fumigènes, il y en avait qui pleuraient. Donc quand on voit ça, on sait qu'on a à cœur de bien faire pour eux. On savait qu'on allait tout donner sur ce match. On a réussi à faire la différence, on est très contents. Sur la première saison, ils nous avaient mis 4-0 puis 3-0, on l'avait en travers de la gorge. Cette saison, on est revenus avec un nouveau visage, avec plus d'expérience, on a réussi à gagner et on peut être fiers", a confié en conférence de presse le capitaine du RCL après le succès sur la pelouse du LOSC (1-2), samedi en Ligue 1.