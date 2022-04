Flavien Le Postollec revient sur son départ de Deinze : "Cette expérience a été positive, je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas"

Ce lundi, le quatrième de D1B a fait savoir qu'il avait remercié son staff. Après une saison et demie, l'entraîneur principal Wim De Decker fait ses valises ainsi que son T2 Pieterjan Monteyne, mais aussi le T3 Flavien Le Postollec.

Après trois saisons à Deinze, Flavien Le Postollec avait décidé de raccrocher les crampons l'été dernier avant de rejoindre le staff du pensionnaire de D1B en devant le T3 de Wim De Decker. "Ce fut ma première saison au sein d'un staff, et cette expérience a été positive. J'ai découvert, beaucoup appris et pris du plaisir. J'aime beaucoup la vision et la philosophie de Wim De Decker. J'aurais aimé poursuivre l'aventure à Deinze, malheureusement ce n'est pas le cas. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve", nous confie l'ancien milieu défensif.

"Jusqu'au mois de janvier, nous étions encore dans la course pour cette deuxième place"

"En devenant assistant, j'ai dû adopter une autre attitude envers mes anciens coéquipiers. Pas évident au départ de coacher des joueurs avec qui j'ai joué pendant trois ans. Je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas. Tout n'était pas parfait car sportivement nous aurions mieux faire. Nous n'avons pas été capables de profiter lors de certains moments clés de la saison. Jusqu'au mois de janvier, nous étions encore dans la course pour cette deuxième place. Nous aurions pu avoir une fin de saison plus ambitieuse", nous confie l'ancien milieu défensif.

"Nous avons perdu beaucoup de points, à l'image de ces douze partages"

Deinze a été racheté par ACA Football Partners (ACAFP) cet hiver. Un investisseur ambitieux mais pas uniquement pour monter de division. Organisation, académie, stade, visibilité internationale ou encore structure commerciale, l'investisseur basé à Singapour vise un développement à tous les niveaux, pour amener le club dans la cour des grands. "Puis après le sportif, il y a l'arrivée des nouveaux propriétaires. Ceux-ci ont décidé de ne pas nous garder et ont privilégié une autre stratégie. Le fait de ne pas avoir été conservé ? J'étais un ancien joueur du club, c'est vrai, mais il faut respecter le choix de la nouvelle direction", souligne l'ancien T3 avant d'évoquer ce qu'il a manqué au club cette saison. "Lors de nos rencontres, nous avions souvent le possession et étions rarement dominés. Mais, nous avions du mal à garder un score à la fin et aussi à confirmer en faisant plusieurs séries. Un seul 6 sur 6... Nous avons perdu beaucoup de points, à l'image de ces douze partages", a conclu Flavien Le Postollec.