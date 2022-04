Ligue 1 : Clement et Monaco enchaînent, un partage lors du match de la peur, Metz file vers la Ligue 2

Ce mercredi avait lieu la 33ème journée de Ligue 1.

Bordeaux-Saint-Étienne 2-2

Malgré un avantage de deux buts, Bordeaux a concédé le nul à domicile contre Saint-Etienne (2-2) dans ce match de la peur. Les Girondins, 19es, restent à quatre points de l'ASSE, 18e, au classement.

Mara ouvrira le score pour les locaux (16e), 1-0. Portés par un public totalement derrière son équipe, les Girondins faisaient le break rapidement sur un nouveau corner grâce à une tête d’Onana (23e), 2-0. Les Verts ont su se relancer à une dizaine de minutes de la pause sur une frappe croisée de Bouanga dans la surface (33e), 2-1.

Les Bordelais reculeront et craqueront finalement en seconde période en concédant l’égalisation sur un tir de Nordin (65e), 2-2. Bordeaux sera même tout proche de sombrer sur une nouvelle frappe de Nordin qui viendra s’écraser sur la barre transversale de Poussin.

Lorient-Metz 1-0

Moffi (ex-Courtrai) et Lamkel Zé étaient alignés au coup d'envoi. Les visiteurs penseront prendre l’avantage à la 16e minute grâce à une belle volée croisée du droit de De Préville sur un service parfait de Lamkel Zé. Un but finalement refusé pour une faute d’un Messin plus tôt dans l’action. Metz monopolisera le ballon en fin de match mais Lorient arrachera finalement la victoire dans le temps additionnel grâce à Ouattara (90e+4). Les Messins filent vers la L2...

Monaco-Nice 1-0

Encore une belle opération pour Clement et Monaco. Le club de la Principauté s'est imposé à domicile contre Nice (1-0) et grimpe à la 4e place du classement.

Grâce à une faute de main de Benitez, décisif quelques minutes plus tôt devant Ben Yedder, Golovin ouvrira le score pour Monaco juste avant la pause (45e+2), 1-0. En seconde période, le Gym poussera pour revenir au score, en vain. Les locaux auront l’opportunité de faire le break mais Ben Yedder n’aura pas de réussite sur un lob qui viendra heurter le poteau de Benitez.

Reims-Lille 2-1

Trois Belges étaient titulaires lors de cette rencontre : Busi et Faes côté reimois et Onana côté lillois. Après quatre matchs sans victoire, Reims a renoué avec le succès contre Lille (2-1).

Les locaux ouvriront le score grâce à Munetsi, opportuniste sur un ballon repoussé par Jardim (31e), 1-0. Le LOSC s’en remettra alors à un exploit personnel de Renato Sanches pour revenir dans la partie via un missile du droit depuis l’extérieur de la surface (56e), 1-1. Reims s'imposera en toute fin de match sur une frappe enroulée superbe d’Abdelhamid depuis l’extérieur de la surface (90e+2), 2-1.

Troyes-Clermont 0-1

Clermont s'est imposé sur le fil à Troyes. Malgré leur domination et l’expulsion de Seidu à la 70e minute, les locaux ne trouveront pas la faille en seconde période et termineront aussi la rencontre à dix suite au carton rouge de Baldé pour un tacle vers l’avant sur Djoco. Bayo offrira finalement les trois points à Clermont en remportant son duel face à Moulin en toute fin de rencontre (88e), 0-1.