Kurt Zouma et son frère appelés à comparaître devant la justice

Le défenseur de West Ham s'était illustré de bien triste manière dans une vidéo le montrant s'en prendre à son chat.

Kurt Zouma doit comparaître devant le tribunal le mois prochain après avoir été accusé de cruauté envers les animaux par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, l'association britannique de protection des animaux.

Le Français s'était retrouvé dans l'œil du cyclone début février après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de maltraiter son propre chat. Les images montraient Zouma poursuivant son chat, lui donnant des coups de pied, jetant une chaussure et le frappant sur le museau alors qu'il était dans les bras d'un enfant, le tout se déroulait avec des rires en fond sonore et des émojis de rire intégrés dans la séquence.

Selon The Sun, le défenseur était furieux après que le chat ait accidentellement renversé un vase. Son jeune frère Yoan, qui joue à Dagenham, doit également comparaître devant le tribunal car il aurait enregistré les images en question.

Belga annonce que les deux hommes sont attendus au tribunal de première instance de Barkingside le 24 mai. Son club West Ham avait déjà infligé la plus lourde sanction possible avec une amende monstre de 300 000 EUR. Adidas avait également rompu son contrat de sponsoring avec le joueur.