Romelu Lukaku vers Milan, mais pas à l'Inter ?

Le Belge vit une saison cauchemardesque à Chelsea et pourrait décider de se relancer en quittant le club. Si un retour possible à l'Inter a été de maintes fois évoqué, cela aurait été au tour de l'AC Milan de rentrer dans la danse.

La saison de Romelu Lukaku (12 buts en 38 matchs cette saison) et son retour à Chelsea prend de plus en plus des allures de flop. Remplacé lors de la défaite face à Arsenal (2-4), le Belge est critiqué pour ses ratés, son impact dans le jeu ainsi que son niveau.

Recruté pour 113 millions l'été dernier, l'attaquant de 28 ans pourrait bien tenter de se relancer en allant jouer ailleurs. Si la possibilité d'un retour à l'Inter Milan, un an seulement après son départ, a fait les gros titres, Goal annonce que l'AC Milan serait également une destination potentielle.

Le Belge avait exprimé son désir de rejouer en Italie, dans une interview qui avait fait parler d'elle donné à SkySports. En difficulté financière suite au départ d'Abramovich à la tête du club, Chelsea pourrait alléger sa masse salariale et reçevoir une importante somme d'argent pour Lukaku.

Mais, outre le fait que l'Inter semble la destination privilégiée par Lukaku, son salaire de 325.000 livres sterling (soit presque 380.000 euros) par semaine pourrait être un problème pour les Rossoneri...à moins que le club soit racheté par l'investisseur du Bahrein, Investcorp. Les propriétaires actuels seraient en effet réfractaires à débourser des sommes importantes dans les salaires.