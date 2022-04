Un nouvel actionnaire japonais à Saint-Trond

Le STVV a annoncé l'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire japonais.

L'histoire d'amour entre le Japon et Saint-Trond n'est pas près de se terminer. Après l'arrivée de la star mondiale Shinji Kagawa, qui devrait rester au club pour une saison de plus, un nouvel actionnaire minoritaire est officialisé. Il s'agit de l'entreprise de divertissement (jeux d'arcade et jeux de casino) Maruhan Group.