Saison terminée pour un joueur de Tottenham

Oliver Skipp devra attendre la saison prochaine avant de rejouer avec avec Tottenham. Les Spurs ont annoncé que leur milieu de terrain âgé de 21 ans s'était fait opérer du pubis aux États-Unis. Celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027 devrait reprendre l'entraînement lors de la préparation cet été.

We can confirm that Oliver Skipp has undergone surgery in America this morning and will be out for the remainder of the season.



Wishing you all the best with your recovery, Skippy. 💪