Wayne Rooney bientôt à la tête de Burnley ?

En poste cette saison sur le banc de Derby County, l'Anglais n'a pu empêcher la relégation en League One de son équipe après la déduction de 21 points au classement.

Wayne Rooney n'a jamais caché son envie d'entraîner en Premier League, et alors que des rumeurs l'envoyaient à Everton cet hiver, il pourrait saisir l'opportunité et s'installer sur le banc de Burnley la saison prochaine.

Les nouveaux propriétaires des Clarets, qui ont limogé il y a quelques jours, Sean Dyche, manager iconique du club depuis 2012, verraient en Rooney l'homme parfait pour leur projet, selon The Sun. L'Anglais serait intéressé et pas réticent à l'idée d'évoluer en Championship si Burnley venait à être relégué. Chris Wilder (Middlesbrough), Alex Neil (Sunderland) et Sam Allardyce (sans club) seraient les autres pistes suivies.