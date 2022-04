Mohamed Salah élu Joueur de l'Année par la presse anglaise, devant Kevin De Bruyne

Mohamed Salah vit une superbe saison avec Liverpool. L'Egyptien a été récompensé par la presse anglaise. Il devance Kevin De Bruyne.

Mohamed Salah (29 ans) a été élu Player of the Year par la Football's Writers Association, la presse anglaise. L'Egyptien devance largement Kevin De Bruyne et Declan Rice en récoltant 48% des voix. C'est la seconde fois que Salah remporte ce trophée après 2017-2018.

Salah, meilleur buteur de Premier League avec 22 buts, est encore en lice pour remporter le championnat avec Liverpool, qui est à un petit point du leader Manchester City. Le Pharaon compte 30 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et brille également en Champions League, où les Reds sont bien placés pour se hisser en finale. En cas de trophée(s), Mohamed Salah serait probablement parmi les favoris au Ballon d'Or...