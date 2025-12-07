Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

Énorme crise à Liverpool, Mohamed Salah ne supporte plus cette situation. L'Égyptien a pris la parole après une nouvelle désillusion de son équipe.

"On dirait que je me fais jeter sous le bus", dit-il avec franchise. Mohamed Salah ne comprend pas pourquoi il ne joue plus. "Je crois que c’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière", explique-t-il. "Je n’arrive pas à croire que j’ai dû regarder les 90 minutes depuis le banc. Je suis vraiment déçu, pour être honnête."

L'ailier rappelle qu’il a été pendant des années un grand joueur "J’ai fait tellement pour ce club. Tout le monde pouvait le voir. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve sur le banc." Selon Salah, il y a quelque chose derrière ça. "Il est clair que quelqu’un veut me désigner comme le coupable de notre situation."

Salah pense que plus personne ne veut de lui à Liverpool

L’Égyptien se sent acculé et s’interroge sur son avenir à Anfield. "Le club m’a fait beaucoup de promesses l’été dernier, mais je n’ai rien vu de tout ça. J’avais un lien fort avec l’entraîneur. Maintenant, ce lien a disparu."

Salah n’exclut pas un départ. "On dirait que quelqu’un ne veut plus de moi au club. J’aime ce club de tout mon cœur, mais vais-je bientôt dire au revoir à Anfield ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui va se passer quand je serai à la Coupe d’Afrique."

La CAN commence le 21 décembre. Était-ce la dernière fois avant un transfert en janvier ? C’est une question que beaucoup se posent.