Monaco est prêt pour le sprint final : "J'ai l'expérience du système de play-offs"

L'ASM veut terminer la saison dans sa dynamique actuelle : en boulet de canon.

Ca va beaucoup mieux pour l'AS Monaco de Philippe Clement. Critiqué pour son jeu et mal embarqué au classement de Ligue 1 il y a encore de ça quelques semaines, le club entraîné par le tacticien Belge s'est admirablement bien relevé, avec une série en cours de 18 points sur 18. L'ASM est 4e, à égalité de points avec le Stade Rennais, et se prépare à batailler pour grappiller la meilleure place possible d'ici la fin de la saison.

"J’ai le sentiment que mon équipe est prête pour le sprint final. Avant, nous regardions un peu trop le classement mais désormais nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes, sur ce que nous pouvons contrôler, match après match", a déclaré l'ancien coach de Genk et de Bruges en conférence de presse, avant de faire référence à la manière dont se déroule la fin de saison en Belgique. "J’ai l’expérience du système de play-offs en Belgique, et l’important est de se concentrer sur soi-même et de faire du mieux que possible. C’est d’ailleurs ce que je ressens aux entraînements."

L'AS Monaco accueillera le SCO d'Angers au Stade Louis II, avec donc la volonté de continuer sur la même dynamique. "Je n’ai pas vu de joueurs déconcentrés pendant les entraînements, ils ont beaucoup d’envie avant ce match. L’ambition est de gagner encore une fois, même si Angers a obtenu de bons résultats lors des dernières semaines. Nous devrons être à notre meilleur niveau pour gagner ce match, et ce devra être le cas jusqu’à la fin du championnat. Les joueurs ont pris de l’expérience, il n’y a pas de pression négative et j’en suis satisfait. Il nous reste quatre finales, mais nous devons d’abord nous concentrer sur ce match."