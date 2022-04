Newcastle prolonge l'un de ses défenseurs

Newcastle a annoncé sur ses réseaux que Fabian Schär (30 ans) avait prolongé son contrat pour deux années supplémentaires.

Arrivé en 2018 du Deportivo La Corogne, le défenseur central suisse compte 98 apparitions sous le maillot des Magpies, pour 9 buts.

"Je suis absolument ravi. C'est ce que j'ai toujours voulu : rester ici et jouer pour ce club incroyable", a déclaré Schär.

✍️ We are delighted to announce that Fabian Schär has signed a new two-year contract.



Congratulations, @fabianschaer! ⚫️⚪️