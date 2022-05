Antonetti baisse les bras: "Je ne crois plus aux miracles"

Metz semble filer tout droit vers la Ligue 2.

Rejoint en toute fin de match par Montpellier (2-2) en Ligue 1 dimanche après avoir mené de deux buts, le FC Metz a laissé échapper deux points précieux dans la course au maintien. Toujours 20es au classement, les Grenats restent distancés de 6 points par le 18e et barragiste, Saint-Etienne, avant de défier l’Olympique Lyonnais, Angers puis le Paris Saint-Germain sur les trois dernières journées. Le coach messin Frédéric Antonetti ne se fait plus la moindre illusion.

"Vous croyez au miracle ? Moi je n'y crois plus au miracle", a concédé avec beaucoup de pessimisme le technicien corse devant les journalistes. Trois ans après son retour dans l'élite, la formation lorraine file tout droit vers une chute en Ligue 2...