La Lazio Rome répond à José Mourinho et à ses détracteurs

Les Biancocelesti demandent également à ce que l'on respecte les décisions des arbitres italiens.

La Lazio a décidé de répondre à José Mourinho et à ses autres détracteurs. Le coach de l’AS Roma avait évoqué des décisions arbitrales favorables au club laziale.

"La Lazio Sports Society rejette les critiques et les insinuations, elle continue de croire que les valeurs sont affichées sur le terrain et non sur les plateaux de télévision. La Lazio ne sera jamais l'alibi ou le bouc émissaire de qui que ce soit. La ligne de la société continue d'être celle de ne pas discuter des décisions prises sur le terrain, même lorsqu'il s'agit d'épisodes évidents survenus contre l'équipe Biancoceleste. Des épisodes décisifs sur lesquels nous avons choisi le silence par respect pour les arbitres sur le terrain et la VAR, respect que d'autres n'ont pas manifesté et continuent de ne pas démontrer", a expliqué le club dans son communiqué.