Axel Witsel, à la croisée des chemins

Axel Witsel a récemment annoncé qu'il ne prolongera pas avec le Borussia Dortmund. A 33 ans, la carrière du Belge est à l'aube d'un nouveau tournant.

Même si cela était pressenti ces derniers mois - il avait déjà été annoncé sur le départ en janvier - la déclaration d'Axel Witsel n'a plus laissé aucun doute sur son avenir : ce dernier s'écrira ailleurs qu'au Borussia Dortmund. Pas réellement satisfait de son statut sous Marco Rose, le Belge de 33 ans se cherchera donc bientôt un nouveau challenge.

De retour en Europe

Bilan, tout d'abord, de son passage au BVB. Alors transféré au Tianjin Quanjian depuis le Zénith en janvier 2017, le Belge se "rabiboche" quelque peu avec ses détracteurs qui lui ont reproché de privilégier le financier au sportif durant sa carrière. Dans un climat de nouvelles règles relatives au joueurs européens, le coach puis le président du club chinois affirment - à la télévision d'Etat CGTN puis au journal Sports Today que Witsel "ne partira pas". Pourtant, Witsel arrive bel et bien au Borussia Dortmund avec le statut de médaillé de bronze lors de la dernière Coupe du monde.

Sous Lucien Favre, Witsel devient un cadre au milieu de terrain. Dès son premier match, il inscrit une bicyclette devant le Mur jaune de Dortmund dans une victoire face à Leipzig (3-1) et s'annonce aux supporters du BVB.

Titulaire lors de ses deux premières saisons, sa première expérience dans un grand championnat européen est réussie. La première saison des Borussen avec Witsel est grandiose. Dortmund fait la course en tête de Bundesliga mais s'effondre en fin de championnat après une douloureuse défaite face au Bayern (5-0). Il gagne ensuite la Supercoupe d'Allemagne 2019 en terrassant le grand Bayern.

Mais les deux saisons prochaines se révèlent être plus compliquées pour Witsel, qui se blesse début janvier 2021 au tendon d'Achille. Au prix d'une revalidation rapide, il parvient à être disponible pour l'Euro.

Cette saison, avec l'arrivée de Marco Rose, Witsel n'est plus incontournable. Dans une tournante Dahoud - Can et la montée en puissance de Bellingham, Witsel ne débute que 20 matchs en Bundesliga, 29 au total. Malgré une saison loin d'être catastrophique - sauf peut-être en Europe - Dortmund laisse à nouveau le sacre au Bayern et Witsel annonce ne pas prolonger peu de temps après.

L'incertitude

Depuis déjà le début de cette saison, Witsel est cité dans de nombreux clubs. Que ce soit la Juventus qui revienne au galop, Newcastle qui soit tenté de construire son nouveau projet autour de lui, le FC Barcelone qui se serait positionné sur lui en hiver, le Benfica tenté par le faire revenir ou même des clubs de MLS tels que Los Angeles Galaxy et le Los Angeles FC cités, le Belge est un peu envoyé partout, même au Standard. Autant dire qu'il fera l'actualité des transferts cet été.

Et les Diables, dans tout ça ?

Comme le disait Roberto Martinez, les Diables qui changent de club en cours d'année, il n'aime pas beaucoup ça. Cela ajoute, justement, de l'incertitude. En ce sens, son choix de ne sélectionner que les "U50" lors des derniers amicaux lui a sans doute permis d'entrevoir quelles seront les pistes possibles en cas de manque de forme de ses cadres. A voir donc où Witsel atterrira et quel sera tant son statut que son état physique dans son nouveau club. Comme on l'a vu contre le Danemark ou le Portugal ou durant les éliminatoires, il reste encore indispensable à la progression de Tielemans ou de Vanaken, à l'équilibre au milieu du terrain, et notre milieu de terrain le plus expérimenté.