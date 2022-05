Officiel : le Club de Bruges prolonge le prêt d'un autre joueur à Westerlo

Comme l'espérait son coéquipier et "co-prêté" par Bruges à Westerlo Maxim De Cuyper, le milieu de terrain de 20 ans Thomas Van den Keybus a été prolongé dans le cadre de son prêt à Westerlo pour la saison prochaine.

Il a joué 27 matchs, inscrit 2 buts et délivré 1 assist avec le champion de D1B cette saison.

Après avoir disputé 2 matchs de Pro League avec le Club de Bruges lors de la saison 2020-2021, il va retrouver cette compétition sous les couleurs campinoises.

