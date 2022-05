🎥 L'UEFA souhaite bon anniversaire à Youri Tielemans : "Meilleure frappe de loin en Europe ?"

Ce samedi, Youri Tielemans a 25 ans. Pour l'occasion, mĂȘme l'UEFA lui a souhaitĂ© bon anniversaire avec le rappel d'un de ses plus beaux buts europĂ©ens.

Un but qui date de son époque anderlechtoise et d'un match de Ligue des Champions contre Mayence. Profitant d'un ballon mal renvoyé, Youri Tielemans avait envoyé une belle frappe enroulée au fond des filets. À l'occasion des 25 ans du Diable Rouge, l'UEFA a partagé le but en s'interrogeant : "Qui a la meilleure frappe de loin en Europe ?".