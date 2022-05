Arsenal poursuit sa course vers l'Europe, Leicester cale et laisse Everton respirer

Tandis que les Gunners ont enfoncé Leeds (2-1), les Toffees sont parvenus à sortir de la zone rouge en battant les Foxes et leurs Diables Rouges (1-2).

Arsenal a disposé de Leeds en ce dimanche de Premier League grâce à un doublé supersonique d'Eddie Nketiah (5e et 10e). Leeds, malgré la réduction du score de Llorente à l'heure de jeu, n'est pas parvenu à trouver les ressources nécessaires pour accrocher le nul. Arsenal est bien installé à la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, tandis que Leeds est 18e, premier relégable à égalité de points avec Burnley. Les Peacocks sont en grand danger.

Avec Tielemans et Castagne titulaires, Leicester a offert à Everton et Frank Lampard un grand bon d'air. Patson Daka a répondu à Mykolenko, avant que Holgate ne scelle le score du match dès la 30e minute. Leicester est 14e et termine la saison en roue libre, Everton enchaîne une deuxième victoire de rang après celle face à Chelsea la semaine dernière et est à 1 point de la zone rouge. Les Toffees sont encore très loin d'être sauvés, mais peuvent y croire avec ce 6/6.

Enfin, éliminé d'Europa League, West Ham s'est vengé sur Norwich (0-4). Norwich est déjà condamné depuis le week-end dernier, West Ham est 7e et est virtuellement qualifié pour la Conference League.