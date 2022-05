Le gardien de Troyes révèle sa conversation avec Neymar avant son penalty

La rencontre PSG-Troyes (2-2) a offert une belle image entre Neymar et le gardien Jessy Moulin.

Si le PSG a été rejoint au score par Troyes (2-2, avec un but du prêté par Genk Ike Ugbo), de nombreux observateurs ont pu se demander ce qu'il s'est dit entre Neymar et Jessy Moulin. Les deux hommes ont eu un échange assez sympathique avant que le Brésilien ne tire - et marque - son penalty, s'échangeant des sourires.

Interrogé à ce sujet par RMC Sport, Jessy Moulin a expliqué, détendu, ce qu'il s'était dit entre lui et le numéro 10 parisien. "Je viens le voir et je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star?’ Il rigole et je lui dis: ‘S"il te plaît, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi.' "

"Donc il a rigolé et il m’a dit: ‘Choisi un côté toi. J’ai répondu: 'Toi, dis-moi'. Il n’a pas voulu me donner d’indice donc je suis resté au milieu. Et il tire super bien."

Il est également revenu sur son chambrage du virage Auteuil, campé par les supporters parisiens. "Visiblement ils connaissent bien ma mère… enfin non, ils ne connaissent pas ma mère je pense. Ils ont parlé un peu de ma famille, donc voilà, c’était pour les remercier tout simplement et leur montrer qu’on était heureux."