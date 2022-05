Antonio Conte répond à Jürgen Klopp : "Il doit se concentrer sur son équipe"

En partageant l'enjeu face à Tottenham, Liverpool a peut-être dit adieu au titre et au quadruplé ce week-end.

Alors que Liverpool se nourrit toujours de l'espoir de réaliser un quadruplé légendaire cette saison, les Reds ont partagé l'enjeu samedi dernier face à Tottenham (1-1). Après la rencontre, Jürgen Klopp avait fortement fustigé le style de jeu défensif employé par Tottenham. "Ils ont refusé de jouer au football. Chacun joue comme il le souhaite, mais je n'aime vraiment pas ça" avait notamment commenté l'entraîneur des Reds.

Après-demain soir, Tottenham disputera un derby de Londres capital face à Arsenal. Pour les Spurs, cette rencontre ressemble grandement à la dernière chance de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. En marge de cette rencontre, Antonio Conte s'est exprimé ce jour en conférence de presse et est revenu sur la déclaration de son homologue de la Mersey. "Jürgen est une personne intelligente, très intelligente. Pour l'entraîneur, ce n'est parfois pas simple de parler à la fin de la rencontre, il faut essayer de garder la tête froide. Moi-même, j'ai été déçu du résultat plusieurs fois cette saison. J'ai du respect pour Jürgen. Je sais qu'il me respecte beaucoup et c'est une bonne occasion pour lui et moi d'apprendre pendant que nos équipes s'affrontent, mais vous ne devez jamais parler comme cela de votre adversaire. Il est important de se concentrer sur son équipe. Il était un peu frustré après le match, mais en même temps, pour chaque entraîneur, il est important d'apprendre à se concentrer sur son équipe et pas sur l'adversaire. Cela signifie que vous voulez trouver une excuse ou un alibi parce que votre travail était mauvais."