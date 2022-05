Yoni Buyens revient sur sa retraite et évoque sa reconversion : "Il y a un créneau à prendre"

Le milieu de terrain a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 34 ans il y a une semaine.

Yoni Buyens a décidé de dire stop à l'âge de 34 ans. Le milieu de terrain avait quitté le football pro il y a deux ans quand il avait quitté le Lierse-Kempenzonen pour rejoindre Zepperen-Brustem en provinciales. "J'arrivais à la limite, et cela n'aurait pas été raisonnable de continuer une année de plus", nous confie Yoni Buyens. "Quand le corps te dit non, il faut l'écouter. Je ne voulais pas prendre le moindre risque et ne plus être capable de marcher dans dix ans. Je veux encore pouvoir faire d'autres activités sportives comme un marathon si c'est possible. J'ai un problème au genou droit. À l’âge de 18 ans, on m’avait retiré un morceau de ménisque, et une partie du cartilage était abîmé. Depuis mes 31 ans, je n’ai plus de cartilage. Pendant toute ma carrière, j’ai pris des anti-inflammatoires un jour sur deux pendant dix ans. Tous les six mois, le médecin me faisait une infiltration, et m’injectait du gel pour rendre un peu de souplesse au genou", souligne le médian.

Formé au Lierse, il a joué plus de 200 matchs en Jupiler Pro League. Il a évolué au KV Malines, au Standard de Liège, à Charlton Athletic, au Racing Genk et à Westerlo. "Mon plus beau souvenir ? C'est compliqué de choisir. Il y a plusieurs beaux moments, mais je retiens ma belle période au Standard avec les matchs sur la scène européenne. Concernant mon plus gros regret ? Je ne suis pas quelqu'un qui nourrit des regrets. Mais le moment où je fus le plus mécontent, c'était lors de la relégation avec Westerlo. Quelque chose que l'on ne veut jamais vivre quand on est joueur", ajoute-t-il.

Quelle reconversion pour le médian ? "J’ai passé mes diplômes UEFA A et UEFA B, et j'aimerais bien devenir entraîneur adjoint. J’aime préparer les phases arrêtées et je trouve que l'on ne met pas assez l’accent sur ces situations en Belgique. Les courses, le placement, la manière de défendre, il y a un créneau à prendre quand on voit les données que l'on possède à l'heure actuelle avec les vidéos et les datas. Rejoindre l'un de mes anciens clubs cet été ? Oui, pourquoi pas. J'ai envie de rejoindre un staff qui puisse me faire progresser et évoluer dans un bon environnement", conclut Buyens.