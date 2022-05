"Objectif six sur six": le Sporting veut finir sa saison sur une bonne note

Les Zèbres ont loupé leurs Europe Playoffs, mais ils veulent les ponctuer en beauté.

Trois défaites et un partage: le Sporting de Charleroi n'aura pas vraiment eu l'occasion de faire illusion. Pourtant, les Zèbres ont montré de bonnes choses depuis le début des playoffs, surtout lors des deux confrontations contre Genk. Déjà revenus de nulle part vendredi, ils ont failli refaire le coup mardi soir: Joris Kayembe est passé à quelques centimètres d'offrir le point du partage à son équipe dans les arrêts de jeu.

Edward Still était forcément déçu après cette troisième défaite en quatre matchs de playoffs, mais aussi déterminé à profiter des deux derniers matchs pour redresser la barre. "Mon seul objectif, c'est le six sur six. Je veux qu'on gagne ces deux derniers matchs pour terminer la saison avec un meilleur goût que celui que j'ai en bouche après cette défaite", a-t-il insisté mardi soir.

Prochaine et avant-dernière étape de la saison, samedi soir, contre Malines, avant un dernier déplacement à Gand au cours duquel les Zèbres pourraient avoir à jouer le rôle d'arbitre entre les Buffalos et les Genkois, qui se disputent la première place des Europe Playoffs.