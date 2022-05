Conte répond à Arteta: "Nous aussi nous pouvons nous plaindre"

Le North London Derby a laissé des traces.

Frustré, l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a critiqué l'arbitrage après la défaite de son équipe contre Tottenham (0-3), jeudi soir. Le manager des Gunners n'avait pas digéré le penalty accordé aux Spurs, et transformé par Harry Kane, pour une poussette de Cédric Soares dans le dos d'Heung-min Son (22e), tout comme l'expulsion de Rob Holding 11 minutes plus tard, pour deux fautes grossières en huit minutes sur l'attaquant sud-coréen. En face, cette sortie a été peu appréciée par son adversaire Antonio Conte.

"Mikel Arteta est vraiment un bon coach. Il commence à peine ce métier, mais je crois que je l'entends beaucoup se plaindre. Je pense qu'il a besoin de plus se concentrer sur son équipe et arrêter de se plaindre", a lâché le technicien italien. Avant de lancer une autre pique : "Arsenal a été bon pour réussir à reporter ce match (comptant pour la 22e journée de Premier League, ndlr) à cause du Covid alors qu'il n'avait qu'un seul cas positif. Je n'ai pas oublié cela. S'il veut se plaindre, nous avons plein de raisons de nous plaindre."