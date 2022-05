Fin de saison pour le gardien de Lens, blessé suite à...une altercation avec son entraîneur

Jean Louis Leca s'est blessé d'une manière, disons, peu commune.

Le journal L'Equipe, toujours bien au courant de ce qu'il se passe dans les vestiaires des clubs de Ligue 1, a affirmé jeudi soir que le gardien de Lens Jean-Louis Leca ne jouera plus de la saison. La raison ? Il se serait fracturé le doigt après une altercation avec l'entraîneur des gardiens Thierry Malaspina.

Les deux hommes se seraient disputés et empoignés, racontent plusieurs témoins de la scène. Le gardien du Racing aurait ensuite passé sa colère en frappant violemment sur une porte, se fracturant le doigt par la même occasion.

Le RC Lens a réagi à la publication de cet article via un communiqué. "Suite à la publication d'un article faisant état de manière circonstanciée d'une altercation, le club confirme un excès de caractère manifesté par deux membres du groupe professionnel, ce jour, à l’issue de l’entraînement. Le Racing informe qu'il prendra les mesures disciplinaires adaptées et précise que cet événement intervenu dans la vie du groupe sera réglé dans la plus stricte intimité du vestiaire", peut-on y lire.