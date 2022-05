LaLiga : Vicente Moreno prend la porte

Arrivé en poste en août 2020, le technicien a été limogé ce vendredi à deux journées de la fin du championnat.

L'Espanyol Barcelone n'aura même pas attendu la fin de la saison pour se séparer de son entraîneur Vicente Moreno. "Le RCD Espanyol a décidé de ne pas continuer avec Vicente Moreno comme entraîneur de l'équipe première", peut-on lire dans un communiqué. "Le club reconnaît et apprécie son travail et celui de son staff technique au cours de ces deux saisons au cours desquelles il a obtenu le retour du club et une consolidation dans l'élite", ajoute le 13e de Liga.

Luis Blanco, actuel entraîneur de l'équipe B, dirigera l'équipe ce samedi pour la réception du FC Valence. Selon la presse espagnole, le champion du monde italien 2006, Fabio Cannavaro, est pressenti pour succéder à Moreno.