Robert Lewandowski aurait annoncé aux dirigeants du Bayern qu'il ne prolongera pas

Le géant polonais finalement vers un départ du Bayern de Munich ?

L'on ne s'y attendait plus vraiment, et voilà que la nouvelle tombe : Robert Lewandowski aurait décidé de quitter le Bayern de Munich. Le média Sky Sports Germany semble en tout cas formel et informe d'ailleurs que le Polonais de 33 ans serait désireux de relever un nouveau challenge. Ce choix serait d'avantage sportif que financier.

Plus surprenant encore : le FC Barcelone - qui semblait hors-course - figure comme la piste n°1 pour attirer le second du dernier Ballon d'Or. Ce serait Lewandowski lui-même qui serait désireux de rallier la Catalogne dès cet été plutôt qu'en tant que joueur libre l'an prochain.

Malgré les difficultés financières du club espagnol, le dossier aurait déjà bien avancé. Ce n'est un secret pour personne que des négociations sont en cours depuis déjà un certain temps. Un contrat de 2 ou 3 ans serait en préparation, avec un salaire mirobolant de 35 à 40 millions d'euros par an."

Erling Haaland à peine parti à Manchester City, un nouveau feuilleton est-il sur le point de se clôturer ?