Ronaldinho: "Ils ont Messi, Neymar et Di Maria, qu'est ce qu'ils veulent d'autre?"

La légende brésilienne a tiré à boulets rouges sur les personnes qui critiquent l'effectif parisien.

Ancienne star du FC Barcelone, mais aussi du Paris Saint-Germain, Ronaldinho s'est indigné, dans un entretien réservé à RMC Sport, des critiques sur l'effectif du Paris Saint-Germain. "Ils ont Messi, Neymar et Di Maria, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre ? Qu'est-ce que tu veux changer ? Il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation, c'est normal pour bien faire les choses."

La légende brésilienne s'est également exprimée sur l'énorme rumeur Kylian Mbappé, saga dont on entend parler tous les jours depuis plusieurs mois désormais. "Je n'ai pas de conseil à lui donner. Je l'aime beaucoup. Le plus important, c'est qu'il soit heureux, le reste viendra normalement. Il va devenir le meilleur joueur du monde. Le reste, c'est à lui de décider où il va jouer et ce qu'il veut faire.