Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas ? Le PSG a fait son choix

Cette saison, la saga des gardiens a fait grand bruit au Paris Saint-Germain. Partis pour évoluer en alternance, une situation qui ne convenait d'ailleurs à aucun des deux portiers, c'est finalement Gianluigi Donnarumma qui a reçu les faveurs de Mauricio Pochettino durant la fin de la saison. Cependant, les deux gardiens se sont accordés sur un point : cette situation ne peut pas durer et l'un des deux devra quitter le club cet été. Selon le journal l'Equipe et Fabrizio Romano, c'est le jeune gardien italien, jugé comme plus prometteur, qui défendra encore les perches du PSG la saison prochaine. Keylor Navas va donc vraisemblablement quitter le club à l'issue de la saison, tout comme Alphonse Areola, prêté cette année à West-Ham. C'est donc Alexandre Letellier qui devrait prendre le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma la saison prochaine.

Paris Saint-Germain strategy won't change in the next few weeks. Gianluigi Donnarumma will stay and he's gonna be the first goalkeeper, while PSG are waiting for proposals to sell Keylor Navas. 🔵🔴 #PSG



Donnarumma's happy in Paris, Keylor could leave.https://t.co/AqQusCJcqD