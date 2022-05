Witsel dit au revoir à Dortmund: "Je suis triste de partir"

Ce samedi, Axel Witsel a joué son tout dernier match pour le compte du Borussia Dortmund. Cette dernière sortie, qui s'est ponctuée par une victoire contre le Hertha, a été l'occasion pour l'ancien joueur du Standard de dire au revoir à ses supporters.

Dans la foulée, il a laissé un message sur ses réseaux sociaux: "Je suis triste de partir mais très fier de dire que je représente ce club depuis 4 ans. À mon époque, je me suis fait de nombreux amis formidables, j'ai joué avec des joueurs de haut niveau, j'ai travaillé avec un personnel formidable. Je me sens honoré d'avoir eu le soutien de vos incroyables fans. Merci!"

I’m sad to be leaving but very proud to say I have represented this club for the past 4 years. In my time I have made many great friends, played with some top players, worked with great staff.



I feel honoured to have had the support of you amazing fans. Thank you!



Axel 🖤💛 pic.twitter.com/84xHRnFQHG