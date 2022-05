Le Bayern tente sa chance pour Ousmane Dembélé

Le Français est en fin de contrat en Catalogne.

En fin de contrat en juin, l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 20 matchs et 1 but en Liga cette saison) continue de discuter avec le FC Barcelone concernant une possible prolongation. Et d'après les informations de Sky Allemagne ce samedi, les Blaugrana vont devoir composer avec la concurrence du Bayern Munich sur ce dossier !

En effet, le récent champion d'Allemagne s'intéresse sérieusement à l'international français afin de renforcer son secteur offensif. Ainsi, les dirigeants munichois ont d'ores et déjà noué des contacts avec les agents de l'ancien Rennais afin de discuter d'une éventuelle collaboration. Impressionné par les qualités de Dembélé depuis son passage à Dortmund, le Bayern compte tenter sa chance à fond.