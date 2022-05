Un spectateur est décédé lors de la rencontre Rennes-Marseille

Terrible nouvelle qui nous vient de Rennes.

Avant la victoire du Stade Rennais face à l’Olympique de Marseille (2-0) samedi en Ligue 1, un spectateur âgé de 78 ans est décédé devant le Roazhon Park d’un malaise cardiaque dans la zone réservée aux supporters marseillais.

"On l’a vu tomber par terre. Au début, personne n’est venu à son aide. Et c’est en ne le voyant plus bouger que des gens se sont inquiétés. Mais il ne respirait déjà plus", a raconté, en larmes, une supportrice de l’OM à nos confrères de Ouest-France. Celle-ci a entamé un massage cardiaque avant que les secours ne prennent le relais, mais malheureusement en vain.