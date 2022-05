Bryan Heynen n'arrive pas à s'en remettre : "C'est vraiment étrange"

Le Racing Genk a perdu 0-2 à domicile contre Gand le week-end dernier et peut faire une croix pour un ticket européen la saison prochaine.

Bryan Heynen est extrêmement déçu. "Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?" a lâché le capitaine de Genk à Het Belang van Limburg. "Nous avions l'intention d'aller de l'avant une fois de plus. Mais pour une raison ou une autre, cela n'a pas fonctionné. C'est vraiment étrange."

"Nous étions dans une bonne période avec un 16 sur 18. Mais aujourd'hui plus que jamais, nous avons échoué. Cette défaite met complètement de côté cette bonne série de matchs. Nous avons joué sans énergie. Inacceptable, indigne de Genk. C'est pourquoi je suis profondément déçu."

Le dernier match contre le KV Malines n'a plus d'importance. "J'aurais aimé continuer pendant quelques semaines de plus et terminer de manière décente. Mais je ne l'ai pas fait. Que doit-il se passer maintenant ? Il y a suffisamment de personnes compétentes dans ce club pour cela."